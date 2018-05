Aangereden ree onthoofd 26 mei 2018

Begin deze week werd in de Doorsteekstraat in Mere een reebok aangereden. Het dier overleefde het ongeval niet. Nog vooraleer het dier opgehaald kon worden, werd het professioneel onthoofd. Het is niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is of waarom dit gebeurde. Dierenliefhebbers die het makaber resultaat aanschouwden zullen klacht indienen bij de politie. (KMJ)