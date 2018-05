64 per uur te snel omdat man met nierstenen pijn had 08 mei 2018

De 67-jarige Michelle L. is haar rijbewijs twee maanden kwijt na een zware snelheidsovertreding op de E40. Met een snelheid van 184 kilometer per uur reed ze naar huis omdat haar man gezondheidsproblemen had. "Hij belde naar haar omdat hij bijzonder veel last had van nierstenen en heel veel pijn ervaarde. Daarop is ze heel snel naar huis gereden, maar ze beseft dat het fout was", aldus haar raadsman. Naast het rijverbod kreeg ze ook een boete van 480 euro. (KBD)