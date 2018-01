60 zonnepanelen op gemeenteschool 31 januari 2018

02u39 0

Het gemeentebestuur van Erpe-Mere wil eind april zestig zonnepanelen plaatsen op het dak van gemeenteschool Schatteneiland in Burst. "Op die manier willen we ervoor zorgen dat ons elektriciteitsverbruik tot quasi nul wordt herleid", vertelt schepen van Onderwijs Johan Van Vaerenbergh (CD&V). Eerder werd al de verlichting energiezuinig aangepast, extra isolatie aangebracht en andere kleine energiebesparende ingrepen uitgevoerd. Voor de bouw van de nieuwe gemeenteschool De Schatkist die binnenkort start in Erondegem, werd gekozen voor een totaal concept dat Bijna Energie Neutraal is. (KMJ)