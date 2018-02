42 extra assistentiewoningen bij Meredal OOK RESTAURANT VOOR 150 MENSEN EN EIGEN DIENSTENCHEQUEBEDRIJF KOEN MOREAU

21 februari 2018

02u40 0 Erpe-Mere Woon- en zorgcentrum Meredal blijft uitbreiden. Na de ingebruikname van 30 assistentiewoningen in 2012 zijn de werken voor een nieuwbouw met 42 extra zorgflats, een nieuw restaurant en extra administratieve ruimte gestart. "We gaan voor een totaalpakket met een mooi restaurant en een dienstverlening op maat via een eigen dienstenchequebedrijf", luidt het.

De werken die momenteel gebeuren aan woon- en zorgcentrum Meredal in de Vijverstraat in Mere luiden het begin van een nieuw tijdperk in. "Door de verwerving van de boomgaard achter boerderij Schockaert kunnen we de inplanting van ons complex aanpassen en onze organisatie verbeteren", vertelt directeur Geert Hermans. De hoofdingang van het seniorendorp, want dat wordt het stilaan, verschuift naar het zijstraatje van de Vijverstraat. "Op die plek voorzien we een ondergrondse garage en voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers, bewoners en gebruikers van ons seniorenrestaurant. Ook aan laadpalen voor elektrische fietsen is gedacht", vertelt bestuurder Luc Van Damme.





Het restaurant voor inwoners van de gemeente ouder dan 65 jaar is een schot in de roos. "We profiteren dan ook van de nieuwbouw om een nieuwe polyvalente ruimte met bar en een zelfbedieningsrestaurant met ruimer aanbod te voorzien. Die ruimte zal driemaal groter zijn dan de cafetaria vandaag en plaats bieden aan 150 mensen." Op die manier wil Meredal zich ook duidelijk positioneren binnen de dorpsgemeenschap van Mere. "Het is niet omdat we groeien dat we een dorp op onszelf willen worden. Interactie is en blijft belangrijk", geeft secretaris Dirk De Boeck mee.





Administratieve ruimte

Verder komt in de nieuwbouw de nodige administratieve ruimte en een glazen gang naar de bestaande seniorenflats en het rustoord. "Zo moet men niet steeds door het rustoord en zijn onze diensten voor iedereen beter bereikbaar." De assistentiewoningen zelf reiken drie verdiepingen hoog en komen op hetzelfde niveau als de bestaande residentie De Merelaar. "Een beslissing die gepaard gaat met enorme grondwerken, maar die toelaat dat mensen zonder trappen over de volledige gelijkvloerse verdieping kunnen bewegen." Met de uitbreiding behoudt Meredal de belofte dat bewoners van de flats, zodra nodig, vlot zullen kunnen doorschuiven naar het rustoord. "Uiteraard gaan we er alles aan doen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Om die reden starten we ook een eigen dienstenchequebedrijf zodat bewoners van onze flats via die weg hulp kunnen vragen om te poetsen."





Spontane sollicitaties

Op termijn zou daar ook strijken, het bereiden van maaltijden en een boodschappendienst bij komen. "Grootste uitdaging wordt het vinden van personeel. Spontane sollicitaties zijn dan ook welkom." Na dit bouwproject staat al een volgend dossier klaar. "Het rustoord zelf dateert van 1990. Een nieuwe aanpak die beter aansluit bij de noden van een grotere groep mensen met dementie en een werking met woongroepen, dringt zich stilaan op. De aanpassingen daarvoor zullen ook heel wat verder gaan dan een grondige opfrissing." Concrete (verbouw)plannen zijn er nog niet. "Eerst zetten we met ons vrijwillig bouwteam en de hulp van onze ervaren erevoorzitter Marcel Van Den Bossche alles op alles om onze nieuwe en erkende assistentiewoningen tegen de zomer van 2019 klaar te hebben."