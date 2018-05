40 jaar familiereünies bij familie De Jaeger 08 mei 2018

Zaal Patronaat in Mere was voor het veertigste jaar op rij de locatie voor een indrukwekkend familietreffen. De familie De Jaeger uit Mere is dan ook geen kleine familie. De acht kinderen van Achille De Jaeger en Maria Raes (beter gekend als Schollers Marieken) uit de Magerstraat zorgden zelf voor een nageslacht van 37 kinderen. Met de partners bij levert dat een hele hoop volk op. Niet iedereen kan altijd aanwezig zijn, maar meer dan honderd deelnemers aan de reünie zorgen jaarlijks voor een gezellig samenzijn. Het is dan ook uitkijken naar volgend jaar.





(KMJ)