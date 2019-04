4.600 fietsers probleemloos door Denderstreek met Ronde voor wielertoeristen KOEN MOREAU

06 april 2019

In grote zwermen zijn zaterdagochtend iets meer dan 4.500 wielertoeristen door de Denderstreek getrokken voor hun Ronde van Vlaanderen. Die doortocht verliep nagenoeg probleemloos. Politie en seingevers waren dan ook veelvuldiger aanwezig om alles in goede banen te leiden. ““Een fietser kwam ten val een raakte lichtgewond, maar verder verliep alles vlekkeloos”, aldus de lokale politie van Erpe-Mere/Lede. Op de Muur in Geraardsbergen moest een deelnemer gereanimeerd worden nadat hij onwel werd. De man was stabiel toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.