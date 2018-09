35% minder inbraken KOEN MOREAU

01 september 2018

De criminaliteitscijfers van de politiezone Erpe-Mere/Lede zijn wat inbraken betreft in dalende lijn.

“Momenteel, aan het eind van de zomermaanden, tellen we 58 inbraken en inbraakpogingen. Vorig jaar hadden we op dit tijdstip maar liefst 88 inbraken en inbraakpogingen”, aldus de politie. Dit jaar werd op 34 plaatsen effectief ingebroken. In 21 gevallen gebeurde dat tijdens het eerste trimester van dit jaar.