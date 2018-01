33.000 euro gewonnen in 't Hoeksken 31 januari 2018

De spelers van café 't Hoeksken in Mere hebben dankzij vijf correcte cijfers met Euromillions een mooi bedrag gewonnen. "We mochten ongeveer 33.000 euro verdelen onder 30 deelnemers waardoor elke speler iets meer dan 1.100 euro in ontvangst mochten nemen", vertelt bazin Anny. (KMJ)