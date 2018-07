30.000 kippen in schutkring vogelpest 07 juli 2018

De uitbraak van de ziekte van Newcastle, ook wel de pseudovogelpest genoemd, bij pluimvee Schouppe op de grens van Haaltert, Aaigem en Mere heeft heel wat gevolgen. Net als bij de eerdere haard op Ottergemdorp geldt er een ophok- en vaccinatieplicht voor iedereen in een straal van 500 meter. In die straal langs Landries in Aaigem bevindt zich kippenkwekerij Gery De Ryck. "Wij hebben momenteel 30.000 kippen op stal. Die zitten allen binnen en zien er kerngezond uit. Ze zijn dan ook volgens standaardprocedure al tweemaal gevaccineerd", luidt het daar. Mits enkel voorwaarden en akkoord van het Federaal Agentschap van Voedselveiligheid mogen de dieren volgende week naar het slachthuis.





(KMJ)