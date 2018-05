3.000 euro gestolen bij inbraak 25 mei 2018

Inbrekers hebben deze week op het goede - of eerdere foute - moment toegeslagen in een huis langs Visser in Mere. Op klaarlichte dag werd een raam opengebroken. Doordat de eigenaars net twee wagens hadden verkocht, was er ongeveer 3.000 euro aan contant geld in huis. Die som werd gestolen. (KMJ)