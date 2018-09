25 nieuwe gemachtigde opzichters voor veilige schoolomgevingen KOEN MOREAU

03 september 2018

18u11 0 Erpe-Mere Verschillende leerkrachten, schoolmedewerkers en vrijwilligers uit Erpe-Mere volgden bij de politie een opleiding tot gemachtigd opzichter.

Daardoor mogen zij nu op het grondgebied van Erpe-Mere en Lede het verkeer stil leggen om mensen en kinderen te laten oversteken. “Iets wat heel belangrijk is om de veiligheid te verhogen en het nuttigste is wanneer kinderen ’s ochtends alleen of in kleine groepjes naar school komen aangezien ze op dat moment het kwetsbaarst zijn”, aldus politiecommissaris Luc Backaert. De man sprak dan ook de wens uit zoveel mogelijk gemachtigde opzichters op straat te zien verschijnen.