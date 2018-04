19 extra AED-toestellen maken gemeente hartveilig 26 april 2018

De kans om een hartfalen te overleven neemt de komende dagen en weken spectaculair toe in Erpe-Mere. Deze week werd gestart met de plaatsing van 19 publiek toegankelijke AED-toestellen om mensen te reanimeren.





Tegen eind mei hangen er verspreid over de verschillende deelgemeenten van Erpe-Mere meer dan dertig toestellen die gesproken instructies geven voor reanimatie. Die toestellen vind je aan de ontmoetingscentra in Aaigem, Burst, Mere en Ottergem. De dorpscentra van Bambrugge, Burst, Erpe, Erondegem, Mere, Ottergem en Vlekkem worden eveneens hartveilig en dat is ook het geval voor de scholen buiten de dorpskernen, de stationsomgeving van Burst, de Kruiskoutermolen in Mere, het kruispunt aan café 't Hoefijzer in Aaigem en het oud gemeentehuis in Erpe. Via het BE-alert werden 900 aangesloten inwoners hiervan per sms verwittigd.





