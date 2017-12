160.000 euro voor nieuwe sporthalvloer 02u33 0

In de maand juli wordt de versleten vloer van de gemeentelijke sporthal Steenberg in Erpe-Mere vervangen.





"We kiezen bewust voor die maand omdat de sporthal dan toch gesloten is en er voor niemand hinder is", aldus het gemeentebestuur.





De kostprijs voor de nieuwe vloer bedraagt 160.000 euro. (FEL)