110 deelnemers voor voetbalstage bij SK Aaigem KOEN MOREAU

03 september 2018

18u06 0 Erpe-Mere Als afsluiter van de zomervakantie organiseerde voetbalclub SK Aaigem een vierdaagse voetbalstage.

Liefst 110 deelnemertjes herbeleefden daardoor als internationele ploeg het WK van 2018. Er stond ook meer dan voetbal op het programma aangezien ook de Olympische Spelen aan bod kwamen. Hoogtepunt was het bezoek van Burstenaar Hannes Van der Bruggen, momenteel kapitein bij KV-Kortrijk. Kennismaken met voetbal bij SK Aaigem of het algemenere multimove is nog steeds mogelijk. Voetbaltrainingen op woensdag en vrijdag van 18u30 tot 19u45 op de terreinen van SK Aaigem langs de Langemunt of op het kunstgrasveld van Steenberg. De Multimove-sessies starten op zaterdag 22 september in de turnzaal van Vrije Basisschool op Aaigemdorp. Meer info: jeugdwerking.skaaigem@gmail.com