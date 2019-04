1 jaar zonder trajectcontrole in Erpe-Mere: 38 procent meer ongevallen op E40 KOEN MOREAU

12 april 2019

07u05 1 Erpe-Mere Het aantal ongevallen op de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren is vorig jaar met liefst 38% toegenomen. Toevallig werd de trajectcontrole in maart 2018 uitgeschakeld wegens renovatiewerken aan een brug.

De voorbije weken gebeurden op het traject van de E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren opvallend veel (zware) ongevallen. Een duidelijke oorzaak of verklaring is er niet, maar de toename van het aantal ongevallen is al een tijdje aan de gang. Uit cijfers blijkt dat er in 2018 liefst 38% meer ongevallen gebeurden dan in 2017.

Duidelijk impact op verkeersveiligheid

Een mogelijke verklaring is de uitgeschakelde trajectcontrole op de 7,4 kilometer tussen da afritten Erpe-Mere en Wetteren. Die controle werd in maart 2013 gestart en twee jaar later bleek het aantal ongevallen met 43% gedaald. Dat zich nu - een jaar na de uitschakeling wegens renovatiewerken aan een brug in Erpe-Mere - een omgekeerde evolutie voordoet, lijkt de impact van het systeem op de verkeersveiligheid te onderstrepen. “Wanneer automobilisten zich bewust zijn van trajectcontroles rijden ze gemiddeld 5 km/u trager en wisselen ze minder vaak van rijstrook”, geven verkeersdeskundigen mee.

Trajectcontroles uitgeschakeld

Wanneer het systeem terug actief wordt, is vooralsnog onduidelijk. “De camera’s op dit deel maakten deel uit van een oud systeem dat vervangen wordt. Die vervanging loopt vertraging op omdat het koppelen met het systeem van de Federale Politie minder eenvoudig blijkt dan gedacht”, aldus Veva Daniels van het Agentschap Wegen en Verkeer. Om die reden zijn tal van nieuw beloofde trajectcontroles, zoals op de N460 in Haaltert en op de N45 tussen Aalst en Ninove, nog niet actief. Op de E40 tussen Aalst en Gent komt er binnenkort overigens nog een tweede trajectcontrole tussen Merelbeke en Gent.