"Voorzitter Callaert moet buiten" OPGESTAPTE REDANT STELT EISEN VOOR TERUGKEER NAAR OPEN VLD KOEN MOREAU

08 juni 2018

02u34 0 Erpe-Mere Gemeenteraadslid Hedwig Redant (L.E.F.) van Erpe-Mere voert momenteel gesprekken met het nationale Open Vld-bestuur over een terugkeer naar de liberale stal. "Ik wil terugkeren, maar voorzitter Callaert moet buiten", stelde hij gisteren onomwonden op radio City Music Aalst.

Redant trapte het in augustus 2017 af bij Open Vld. Meteen lanceerde hij zijn eigen lijst L.E.F. of Liberale Eerlijke Familie. Aanleiding was de democratische beslissing van Open Vld Erpe-Mere om in oktober met wielrenner Kevin Van Impe als kopman naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken.





"Dat ging lijnrecht in tegen de afspraken die ik maakte met gewezen burgemeester Georges De Langhe en fractieleider Marc De Lat", vertelt Redant. De keukenfabrikant was furieus en blies alle bruggen op. "Iets wat men niet verwachtte."





Merkwaardig genoeg trok Kevin Van Impe zich in december vorig jaar totaal onverwacht terug uit de politiek. Een probleem. "En dat beseft het nationaal bestuur heel goed waardoor er contact is met Alexander en Herman De Croo", vertelt Redant. Er wordt dus opnieuw gepraat. "En dat is niet nieuw", benadrukt lokaal voorzitter Ive Callaert. "Op mijn initiatief werd eerder al de hand gereikt, maar die werd na 24 uur afgewezen." Overleg blijft mogelijk. "Politiek is zoeken naar een consensus. Extreme standpunten over lijstvormingen of op de radio maken dat helaas niet eenvoudig en gezichtsverlies wordt een steeds belangrijkere factor", aldus Callaert.





Hallucinant

De voorzitter beseft wel heel goed dat twee liberale lijsten geen goede zaak zijn. Open Vld heeft ook weinig troeven meer. De hefboom naar verjonging via Kevin Van Impe is mislukt. Gemeenteraadsleden Georges De Langhe en Maggie Van Impe zeggen de politiek vaarwel en volgens ingewijden weigert fractieleider Marc De Lat - niet bereikbaar voor een reactie - te kiezen tussen twee lijsten. De eisen die Redant stelt zijn overigens niet van de minste. "Ik wil onder de naam L.E.F. gerust een Open Vld-lijst vormen en naast mijn 16 kandidaten zijn mensen van Open Vld daarop welkom. Alleen voorzitter Callaert moet buiten", klonk het gisteren nadrukkelijk op de radio. Callaert, zelf niet in de studio van City Music om het partijprogramma van Open Vld toe te lichten doordat hij in de file stond, verkiest hierop niet te reageren. "Dergelijke discussies in een gemeente van 20.000 inwoners voor een zitje in de gemeenteraad zijn eigenlijk hallucinant. In tegenstelling tot mijn collega weiger ik op de man te spelen." Dat L.E.F. de officiële Open Vld-lijst wordt, kan Callaert moeilijk geloven. "Ons bestuur is officieel verkozen." Redant houdt echter voet bij stuk. "Het nationale partijbestuur velt uiterlijk maandag een finale beslissing", stelt die.