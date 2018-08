’t Hof Schuurke heeft nu ook een biertje KOEN MOREAU

13 augustus 2018

07u03 0 Erpe-Mere Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van ’t Hof Schuurke langs de Wilgendries in Mere werd een nieuw biertje voorgesteld. Dat kreeg de toepasselijke naam ’t Hof Bierke.

“Een eigen bier stond al lang op mijn verlanglijstje en de tiende verjaardag van mijn weekendcafé was de perfecte gelegenheid”, vertelt Eric Ghysbrecht. Het biertje wordt op verplaatsing gebrouwen. “De precieze brouwlocatie blijft een goed bewaard geheim “Om niemand voor het hoofd te stoten, koos ik geen brouwer gelinkt aan Mere”, knipoogt Eric. ’t Hof Bierke is voortaan de proeven op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag vanaf 11 uur in ’t Hof Schuurke.