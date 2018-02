"Ooit gestolen waar terug uit koffer gehaald" KRANTENWINKEL FAMICA VOOR ZESTIENDE KEER SLACHTOFFER VAN INBREKERS KOEN MOREAU

03u02 0 Erpe-Mere Kranten- en kledingzaak Famica aan de verkeerslichten in Burst kreeg donderdagnacht voor de zoveelste keer inbrekers over de vloer. Er werd voor meer dan 7.000 euro aan sigaretten en tabak gestolen. "Als ik verderga op de telling van mijn moeder, vermoed ik dat het in de 43 jaar dat de winkel bestaat de zestiende inbraak is", vertelt zaakvoerster Caroline Fant.

Zelf maakte Caroline tot nu toe nog 'maar' zes inbraken mee. "Maar ik laat me niet doen. Tot tweemaal toe stond ik al oog in oog met inbrekers en één keertje haalde ik mijn waren zelf terug uit hun koffer", vertelt ze. Bang van criminelen is de vrouw nog steeds niet. "Al moet ik toegeven dat ik met de komst van de kinderen toch iets voorzichtiger ben geworden. Ik wil niet meer meemaken dat ze een wapen in mijn richting zwaaien."





Zonder stroom

Heldhaftig gedrag was donderdagnacht niet aan de orde. "Ik ben niet wakker geworden door het telefoontje van de alarmcentrale. Pas toen dochter Axelle me wekte omdat de politie voor de deur stond, wist ik andermaal hoe laat het was."





Donderdag werd op die manier een totale pechdag voor de zaak. "Door de herstelwerken aan de stuk gereden elektriciteitscabine zaten we 's middags al drie uur zonder stroom en om 2.24 uur trad het alarm in werking." Amper een kwartier later waren vier politieploegen ter plaatse, maar tegen dan waren de daders al gaan vliegen. "Het is nog altijd niet duidelijk hoe ze binnenraakten. Twee glazen dakkoepels en een raam op de bovenverdieping werden geforceerd. Binnen werd een grote hoeveelheid muntstukken van 1 en 2 euro alsook verschillende fardes sigaretten en dozen tabak gestolen."





7.000 euro buit

De waarde van de buit zou meer dan 7.000 euro bedragen. Recherche en labo deden een sporenonderzoek. Dat leverde in eerste instantie niet veel op. "Het kan toeval zijn, maar op woensdagavond stond op de parkeerstrook net voorbij de winkel achter mijn wagen een verdachte wagen met een GB-nummerplaat geparkeerd. Ik heb de nummerplaat toen genoteerd en nu aan de politie overhandigd", vertelt verkoopster Dorothy Van Hoecke. Iets later kreeg Caroline van een vriendin een bericht dat er op de parking van het Belfius-bankkantoor tegenover de winkel een verdachte bestelwagen met Britse nummerplaat geparkeerd stond. "Wellicht zijn ze die avond op verkenning geweest. Het zou ook kunnen verklaren waarom het alarm woensdagavond kort na afsluiten in werking trad en ik moest terugkomen."





Voor Caroline werd het in elk geval een korte nacht. "Ik ben thuis twee dekens gaan halen en heb gepoogd om hier nog wat te slapen. Op die manier kon ik de winkel verder bewaken en dat zal ik de volgende nachten wellicht eveneens doen." Voor de daders is er overigens slecht nieuws. "Onze camera's hebben alles geregistreerd en de beelden zijn overgedragen aan de politie."