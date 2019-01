‘Life time achievement’ voor alomtegenwoordige ‘supervrijwilligster’ Liliane Slagmulder (76) KOEN MOREAU

30 januari 2019

16u59 0 Erpe-Mere Al vele tientallen jaren is Liliane Slagmulder (76) in Erpe-Mere op tal van plaatsen als vrijwilligster in de weer. Na een volle carrière in het gemeentehuis van Erpe-Mere schakelde ze na haar pensioen nog een versnelling hoger.

Tijdens haar actieve loopbaan was Liliane steeds bij de eersten paraat in het gemeentehuis om de post te sorteren. Door haar inzet en kennis groeide ze door tot diensthoofd van stedenbouw en het secretariaat, maar daarnaast is ze al vele jaren actief in allerlei vormen van vrijwilligerswerk. “Liliane is een grote mevrouw met een enorme inzet”, stelde burgemeester Hugo De Waele (CD&V) bij aanvang van de nieuwjaarsreceptie voor de leden van de gemeentelijke adviesraden.

Alle aanwezigen waren het roerend eens dat de vrouw een alomtegenwoordige gedreven vrijwilligster is. “Want na haar pensioen zagen en zien we haar nog meer in het gemeentehuis”, vulde cultuurschepen Johan Van Vaerenbergh (CD&V) de lofzang aan. Ook hij prees de ‘supervrijwilligster’ voor heel veel grootse en nog veel meer kleine daden van inzet.

“Ze kan het niet laten om mensen te helpen, zetelt in tal van adviesraden, en is tevens al vele jaren voorzitster van de gemeentelijke seniorenraad, voorzitster van het centraal kerkbestuur en voorzitster van Okra Mere.” Een vereniging waarvan onder haar impuls het ledenaantal bijna verdrievoudigde, met het kerkbestuur is ze momenteel volop aan de slag om een kerkenbeleidsplan op te maken en de seniorenraad is al jaren een goed geoliede machine.

“Liliane ‘haar’ seniorenraad is zonder twijfel de actiefste van al onze adviesraden. Denken we maar aan het schlagerfestival, het kerstfeest en de reizen. De wachtrijen daarvoor overtreffen de rijen aan de schoolpoorten voor het inschrijven van nieuwe leerlingen”, grapte de schepen.

Naast haar inzet in de gemeentelijke adviesraden is Liliane ook al meer dan twintig jaar een vaste dagelijkse vrijwilliger in rustoord Meredal. Ze helpt er mensen eten geven, op donderdag is ze in de weer met krulspelden en ze helpt er bij de animatie en organisatie van tal van activiteiten.

Het leverde Liliane, na een unanieme stemming van alle 49 afgevaardigden van verenigingen, als allereerste inwoner van Erpe-Mere de‘Life time achievement’ als ‘supervrijwilligster’ op. Een titel die de vrouw duidelijk veel deugd doet. Aan stoppen denkt ze overigens nog lang niet. “Ik hoop gezond te mogen blijven en nog heel lang voort te kunnen doen”, klonk het na het in ontvangst nemen van twee grote ruikers bloemen.