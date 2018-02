"Klanten durven niet meer komen uit schrik voor boetes" 03 februari 2018

Erpe-Mere Verschillende klanten en buren van café Beek in Mere vonden deze week een waarschuwing van de politie voor foutparkeren onder hun ruitenwisser.

Omdat het zo goed als onmogelijk is om in de buurt reglementair te parkeren, blijven klanten stilaan weg. "Het is de derde actie sinds we het café hier overnamen en ik slaap er niet meer van", vertelt uitbaatster Ilse Rottiers. Onze klanten zijn vooral oudere mensen die niet goed te been zijn en die niet ver kunnen stappen."





Ook André Lievens uit de Bosstraat is in dat geval. "Ik parkeerde me al veertig jaar langs de kant, maar heb me nu geparkeerd in de modder voor de bouwwerf van Redant. Helaas eindigt die oplossing ook zodra de werken voltooid zijn." De politie reageert dat de veiligheid van zwakke weggebruikers - en dus ook voetpadparkeren - in overleg met de bestuurlijke overheid aangeduid werd als een topprioriteit. (KMJ)