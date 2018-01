"Grond is te goedkoop geschat" OPEN VLD EN OCMW BLOKKEREN BOUW NIEUW POLITIEHUIS KOEN MOREAU

02u36 0 Erpe-Mere De realisatie van een nieuw politiehuis kan niet starten omdat het OCMW van Lede de verkoop van de bouwgrond langs de Hoogstraat, waarop het gebouw moet komen, tegenhoudt. Een bijzonder zure situatie voor de tientallen agenten die al jaren in een tot op de draad versleten gebouw hun werk moeten doen.

Dat de verkoop van de bouwgrond langs de Hoogstraat op de grens van Lede met Erpe nog steeds niet rond is, is bijzonder vreemd aangezien het voorontwerp van de akte al verschillende maanden goedgekeurd is. Nog merkwaardiger is dat Open Vld Lede in een publieke Facebookpost - omtrent aantijgingen over de omstreden verkoop van zeer goedkope (bouw)grond in Wanzele, (zie kader rechts) spontaan al een verklaring geeft om ook in dit dossier OCMW-voorzitter Annelies De Meersman uit de wind te zetten.





"Wij dringen aan op een herschatting van de grond aangezien de schatting twee jaar oud is en het aanpalende perceel voor de brandweerkazerne 200.000 euro hoger geschat is", luidt het daar.





Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) van Erpe-Mere en voorzitter van het politiecollege van de zone Erpe-Mere/Lede valt van zijn stoel. "Blijkbaar weet Open Vld Lede niet meer wat ze zelf beslist hebben. Zowel in de OCMW-raad van Lede als in de politieraad van de zone Erpe-Mere/Lede werd de beslissing genomen te verkopen en te kopen tegen de afgesproken prijs van 630.000 euro. Volgens de raadsman van bouwheer Solva is de verkoop gesloten", reageert die.





Gespleten situatie

Als Open Vld Lede - en in het bijzonder OCMW-voorzitter Annelies De Meersman - het been stijf houdt, riskeert het tot een kostelijke en tijdrovende juridische procedure te komen waarbij de Leedse liberalen zowel in het kamp tegen de verkoop als het kamp voor de verkoop zitten. Een gespleten situatie, maar vooral een triestige zaak waar uiteindelijk de politiezone, haar medewerkers en de burgers van beide gemeenten de dupe van zijn. Het huidige commissariaat is oud, versleten en niet meer aangepast aan de noden van vandaag. In 2015 schreef korpschef Luk Lacaeyse een scherpe nota aan de burgemeesters van Erpe-Mere en Lede omtrent de aarzelingen en uitblijvende beslissingen om de krappe en erbarmelijke huisvesting van de politiezone Erpe-Mere/Lede aan te pakken. "Onze huidige gebouwen laten niet toe om aan efficiënt politiewerk te doen. Ze zijn ronduit onveilig en de omstandigheden waarin onze mensen moeten werken, zijn ronduit bedroevend", aldus de onverbloemde woorden van de korpschef. Dat de daaropvolgende belofte om de koe bij de hoorns te vatten nu in dergelijke discussie verzandt, is ronduit triest.