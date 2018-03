"Eerst een uurtje buiten moeten bekomen" EIGENARES @MOI GECONFRONTEERD MET ONTDOOIDE DIEPVRIEZER, ZIEKTE EN ONGEVAL KOEN MOREAU

06 maart 2018

02u54 0 Erpe-Mere De eerste korte vakantie die Stephanie van Thournout drie maanden na de opening van haar bistro en teamroom @moi nam, draaide uit op een absolute ramp. "Door ziekte kon de zaak niet openen en werd op de koop toe niet opgemerkt dat onze vriezers ontdooiden", vertelt ze.

Begin december opende Stephanie van Thournout vol enthousiasme haar nieuwe zaak @moi aan de Oudenaardsesteenweg, tegenover krantenwinkel Famica in Burst. "Na drie maanden leek alles onder controle en besloot ik enkele dagen vakantie te nemen, de kok enkele dagen vrijaf te geven en vanaf woensdag alles over te laten aan het personeel", vertelt ze. Toen bleek dat het personeel door ziekte niet in staat was te openen, moest noodgedwongen een bordje 'Wegens ziekte gesloten' op de deur. "Niemand kan daar aan doen, maar als mensen voor een gesloten deur staan, is dat slechte reclame." Bij haar terugkeer voorbije zaterdag werd het er door een zware elektriciteitspanne niet beter op. "Bij het binnenkomen merkte ik dat de lichten niet aansprongen, zonder er verder bij stil te staan schakelde ik alles terug aan in de elektriciteitskast. De 'melk' die in de keuken op de grond lag, leek me een banaal ongelukje." Tot Stephanie besefte dat er sinds haar vertrek niemand in haar bistro geweest was en het helemaal geen melk, maar gesmolten ijs was.





1.000 euro schade

"Alles in mijn vriezers was ontdooid. De tranen schoten in mijn ogen en ik heb een uur buiten gezeten om te bekomen", vertelt ze. Naast het ijs moesten de kaas- en garnaalkroketten, alsook alle zelfbereide spaghettisaus, stoverij en vol-au-vent worden weggegooid. "Vlak voor mijn vakantie had ik alles aangevuld. De vriezers zaten dan ook vol." De schade raamt ze op 1.000 euro. "En het inkomstenverlies van zaterdag, want toen kon ik uiteraard niet openen." Samen met hulpkok Gunter Janssens raapte ze vervolgens al haar moed bijeen om verse bereidingen te maken. "De zaterdag zag er helemaal anders uit dan gepland, maar dankzij zijn hulp stonden we er zondag al terug." 's Avonds had Stephanie op de koop toe nog een ongeval met blikschade. De komende maanden worden bovendien extra zwaar door de werken aan de N46 tussen Burst en Borsbeke. "Gelukkig is mijn zaak bereikbaar vanuit Burst, beschik ik achteraan over een dertigtal parkeerplaatsen en is het ook toegelaten om van hier terug richting Aalst te rijden." Of de stroompanne met noodlottig gevolg gelinkt is aan die werken, is niet duidelijk. "Onze elektriciteit is in elk geval nagekeken en er komt een systeem waarbij ik een melding op mijn gsm krijg wanneer er in de toekomst een stroomonderbreking is", besluit ze.