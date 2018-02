"De lafaard reed gewoon door" POLITIE ZOEKT BESTUURDER DIE EDDY (58) AANREED EN WEGVLUCHTTE KOEN MOREAU

15 februari 2018

02u47 0 Erpe-Mere Arbeider Eddy Lammens (58) uit Mere is razend op de autobestuurder die hem dinsdagochtend in het industriepark van Erpe-Mere aanreed. Op beelden van een bewakingscamera die de politie gisteren vrijgaf, is te zien hoe Lammens over zijn stuur wordt gekatapulteerd en de aanrijder zonder omkijken zijn weg verderzet.

Zoals elke dag fietste Eddy Lammens uit Mere naar zijn werk bij Keukens Redant achteraan de industriezone in de Joseph Cardijnstraat van Erpe-Mere. "Een tocht die ik al vele jaren afleg en die steeds zonder problemen verliep", vertelt de man. Tot dinsdagochtend, om 6.52 uur om precies te zijn. "Op amper honderd meter van mijn werk zette ik me links om de bocht naar de zijstraat van mijn werk af te snijden." Een achteropkomende automobilist merkte Eddy of zijn manoeuvre niet tijdig op. "Ik had in de verte wel een wagen zien aankomen, maar die leek nog heel veraf." Helaas bleek dit een kleine inschattingsfout.





Bewakingscamera

"Die wagen moet heel snel gereden hebben, want plots stond hij daar. Ik werd geraakt en vloog over mijn stuur." Dat is ook heel duidelijk te zien op de beelden van de bewakingscamera die alles registreerde. Eddy fietst met een goed functionerend achterlicht netjes op de weg wanneer er een kleine donkerkleurige wagen opduikt. Die gaat nog in de remmen, maar kan Eddy niet ontwijken waarop hij door de lucht vliegt en keihard tegen het asfalt belandt. "Op het moment dat ik besefte wat er gebeurd was, verdween die wagen al uit het zicht in de Dokkestraat richting Ottergem en Erondegem." Eddy krabbelde overeind, nam zijn vernielde fiets bij de hand en stapte te voet naar de werkplaats van Keukens Redant. Daar belde hij de politie. Een dag later is hij nog steeds razend op de bestuurder. "Het is een enorme lafaard die gewoon doorreed. Voor hetzelfde geld bleef ik liggen en was het met mij gepasseerd." Uiteindelijk liep alles wonderwel goed af voor de fietser. "Mijn knie doet aardig wat pijn en ik liep wat kneuzingen aan armen en benen op, maar uiteindelijk had het veel slechter kunnen eindigen. Ik ben dan ook blij dat ik nog steeds gewoon aan het werk ben", vertelt hij. Politie en gerecht tillen heel zwaar aan het feit dat de chauffeur zich niet om het slachtoffer bekommerde.





Inlichtingen

"We doen dan ook een oproep naar de bestuurder om zich vooralsnog aan te geven. Verder vragen we getuigen, of mensen die op basis van de beelden de aanrijder menen te herkennen, ons te contacteren", vertelt commissaris Benny De Smet van de lokale politie Erpe-Mere/Lede. Wie meer inlichtingen kan verschaffen over het vluchtend voertuig of andere nuttige info heeft, kan de lokale politie bereiken tijdens de kantooruren via 053/60.64.64. Een e-mail naar PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu is eveneens mogelijk. "Alle informatie zal met de nodige discretie worden behandeld", garandeert de politie.