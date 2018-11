"Bang afwachten of Peter hier ongehavend uitkomt" ARBEIDER (53) KRITIEK NA ONGEVAL MET GASFLES KOEN MOREAU

20 november 2018

18u55 0 Erpe-Mere Twee arbeiders uit Erpe-Mere zijn gisterenmiddag zwaargewond geraakt bij een ontploffing in het seinhuis van Infrabel in Brugge. Peter Van Impe (53) vecht in het ziekenhuis nog steeds voor zijn leven. Volgens de eerste vaststellingen viel een gasfles op de grond, waarna er een enorme schokgolf door het gebouw ging. "Het is bang afwachten of Peter blijvende letsels zal overhouden aan het ongeval", zegt zijn echtgenote Wendy.

Het arbeidsongeval gebeurde gisterenmiddag toen een groep arbeiders aan het werk was in het seinhuis van Infrabel aan het station van Brugge. Even na 12 uur liep het grondig fout. Eén van de gasflessen viel op de grond, waarna de kop afbrak. Omdat er een enorme druk staat op de flessen, kwam het tot een zware ontploffing. Door de impact vloog de gasfles zelfs door de muur. De gevolgen waren zwaar: twee arbeiders uit Erpe-Mere raakten zwaargewond en moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Eén van hen vecht nog steeds voor zijn leven. Omdat de kans bestond dat ook nog andere gasflessen zouden ontploffen, werd het gebouw volledig ontruimd en afgesloten. Voor het treinverkeer was er uiteindelijk geen hinder. De brandweer liet wel enkele sporen uit dienst halen om de veiligheid te garanderen.

Coma

De arbeiders waren aan het werk voor onderaannemer Somati. "Het ging om geplande werken voor onze renovatie", verduidelijkt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel. Concreet waren ze bezig aan het brandblussysteem. Als er in een ruimte brand ontstaat, komt er automatisch stikstof vrij dat de vlammen benevelt door zuurstof uit de kamer te halen. Het is één van de flessen die tijdens het verplaatsen tot ontploffing kwam. "Over de precieze omstandigheden kunnen wij ons niet uitspreken. Een deskundige van het parket zal daar over oordelen", geeft Baeken nog mee. Een 37-jarige arbeider kwam er met lichtere verwondingen van af. Van levensgevaar is bij hem geen sprake. Zijn 53-jarige collega Peter Van Impe is er erger aan toe en vecht nog steeds voor zijn leven. Zijn echtgenote Wendy Van der Pulst snelde gisterenmiddag meteen naar het ziekenhuis toen ze het nieuws vernam. "De dokters houden Peter voorlopig in coma. Ze gaan hem opereren en willen hem daarna laten ontwaken. Het is bang afwachten of er blijvende letsels zijn", zegt Wendy.

Ongeloof

Het arbeidsauditoraat stuurde een deskundige en de Dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de ontplofte gasfles de twee werknemers raakte. De familie blijft achter met een onwezenlijk gevoel. "Ik had Peter om 11 uur nog aan de lijn. Toen was er nog niks aan de hand. En even later krijg je een telefoontje over het ongeval... Ik geloof het eigenlijk nog steeds niet", besluit Wendy.