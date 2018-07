"Absolute ramp met dit warme weer" BOOMKWEKERIJ ARBORAL VERLIEST 360.000 LITER WATER NA VANDALISME KOEN MOREAU

06 juli 2018

02u48 0 Erpe-Mere In de nacht van woensdag op donderdag stroomde 360.000 liter putwater weg uit de reservoirs van boomkwekerij Arboral langs de Bossestraat in Erpe. "Een darm van onze installatie werd doorgesneden", vertelt zaakvoerder Luc Verhoeven.

Het warme weer bezorgt wel meer landbouwers en boomkwekers zorgen, maar wat Luc Verhoeven van boomkwekerij Arboral langs de Bossestraat in Erpe meemaakt tart alle verbeelding. Net op het moment dat door het droogtealarm overal wordt opgeroepen om spaarzaam en zorgvuldig om te springen met water, verloor de man na een daad van regelrechte sabotage 360.000 liter of 360 kubieke meter van het door zijn eigen installatie ter plaatse opgepompte grondwater. Om een idee te geven: die hoeveelheid is ongeveer evenveel als driemaal het jaarverbruik van een gezin met vier personen. "We hebben achter ons magazijn dan ook 500.000 boompjes staan die, zeker met de extreme droogte van de voorbije dagen en weken, een serieuze en permanente nood hebben aan water."





Een behoefte die in principe ook bij langdurige droogte zoals nu niet onoverkomelijk is. "We hebben een eigen reservoir van 1 miljoen liter of 10.000 kubieke meter om dergelijke periodes te overbruggen." Door de warmte is de voorraad serieus geslonken. "Daarom pompen we momenteel bijna permanent extra grondwater op. Toch blijft het krap."





Darm doorgesneden

En krap werd gisteren helaas tè krap, nadat iemand 's nachts een toevoerdarm doorsneed en het weinige water dat nog restte allemaal wegspoelde uit de reservoirs. "Vanmorgen stond alles droog. Een absolute ramp nu met dit warme weer", vertelt Verhoeven. De man diende klacht in bij de politie. Zijn voornaamste bekommernis was het heraanvullen van zijn watervoorraden. "Door de werken aan de visvijver van het gemeentelijk domein Steenberg, mag ik daar geen water oppompen. Aan beken vullen is eveneens verboden." Bevoorraden mag enkel aan de Schelde of de Dender. "Maar dat is veel te ver als je weet dat ik slechts 12.000 liter per rit kan aanvoeren."





Grote vijver

In de late namiddag vond Verhoeven dan toch een oplossing. "Een goeie vriend heeft in de buurt een serieuze vijver liggen waar ik me mag gaan bevoorraden." Een klus die een hele poos zal duren. "Om het verlies te compenseren en verder te kunnen werken, moet ik minstens dertig keer rijden. Als je daar de tijd bij telt om te vullen en te legen, weet je dat ik dag en nacht zal mogen werken. Hopelijk tonen de buren van de vijver waar ik ga pompen wat begrip", klonk het gisterenavond. Verhoeven is dan ook bijzonder boos op de dader. "Wie zoiets doet is niet goed wijs. Dit is gewoon crapuleus", besluit Verhoeven.