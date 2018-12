Elf kunstenaars organiseren Kerstbazaar in Threehouse op De Mosten Toon Verheijen

13 december 2018

Elf kunstenaars organiseren op zaterdag 15 en zondag 16 december een Kerstbazaar in de Threehouse Bar op het recreatiedomein De Mosten. Iedereen kan er in de pop-up kerstwinkel terecht voor unieke nieuwjaarscadeaus. De deelnemende creatievelingen/kunstenaars zijn Majee Versmissen (keramiek), Studio Louisville (kaarten en posters), Lief Van Rosendaal (juweelontwerp), The Vandal (kleding met een knipoog naar de koers), Marleen Vansteenvoort (keramiek), Liliane Maes (kerstboompjes in schapenwol, wenskaarten, armbanden), Chris Van Looveren (binnenhuisdecoratie), Annick Lenaerts (knuffels), Dirk Van Gompel (interieur), De Restanten (creaties met overschotjes) en Lempe (vuurschalen). De Kerstbazaar is zaterdag open van 11 tot 21 uur en op zondag van 11 tot 18 uur.