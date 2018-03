Zwaar ongeval met drie trucks op A12: slechts lichtgewonden 10 maart 2018

02u57 0 Ekeren Drie vrachtwagens en een personenwagen zijn gisteravond laat op de A12 in de richting van Antwerpen ter hoogte van Antwerpen-Noord betrokken geraakt bij twee botsingen.

Het begon bij een incident tussen een personenwagen van het merk BMW en een eerste vrachtwagen. De truck moest zodanig uitwijken dat hij uit balans geraakte en kantelde. Het gevaarte kwam op het beton langs de rijstrook en dwars over het wegdek terecht. De twee inzittenden raakten slechts lichtgewond, ook de bestuurder van de BMW mag zijn handjes kussen dat hij er niet erger aan toe was. Door het ongeval ging een tweede vrachtwagen die kwam aangereden in de remmen. Een derde truck kon niet tijdig stoppen en het kwam tot een kop-staartaanrijding. De cabine van de derde vrachtwagen deukte daarbij volledig in. Als bij wonder geraakte ook die chauffeur niet ernstig gewond. De twee ongevallen brachten heel wat verkeershinder met zich mee en heel de A12 werd afgesloten voor de hulp- en takeldiensten. Chauffeurs die naar Antwerpen moesten, werden omgeleid naar afrit Kleine Bareel om daar rechtsomkeer te maken. De takelwerken duurden nog tot een stuk in de nacht voort. (BSB)