Zorgbedrijf start bouw serviceflats aan pastorij Donk Alfons Schryvers

14 december 2018

Zorgbedrijf Antwerpen is gestart met de realisatie van het project Pastorij/Nobele Donk, aan de Prinshoeveweg en de Jozef Ickxstraat in Ekeren Donk. Op het terrein komen er 47 serviceflats en een dienstencentrum, inclusief ontmoetingsruimte voor lokale verenigingen. Het dienstencentrum opent de deuren begin 2020, samen met de eerste 10 serviceflats. De resterende 37 serviceflats zullen klaar zijn in 2021.

De eerste werken aan op de site dienstencentrum “De Nobele Donk” zijn gestart. Momenteel houdt aannemer Artes zich bezig met lichte afbraakwerken en het uitzetten van het gebouw. In grote lijnen zal de planning de komende maanden er als volgt uit zien. De afbraakwerken zullen duren tot eind januari. Kort nadien starten de grondwerken die opnieuw ongeveer een maand in beslag nemen. De start van de ruwbouwwerken is voorzien eind februari en duren tot aan de zomervakantie. De finale afwerking zal nog eens een half jaar duren zodat alle bouwwerken eind 2019 klaar zijn en het complex in 2020 in gebruik kan genomen worden. De werken gebeuren hoofdzakelijk van maandag tot vrijdag tussen 7 en 17 uur. Door de buitengevel van de vroegere pastorij te restaureren blijft het dorpsgezicht, langs de kant van de Prinshoeveweg gevrijwaard. Ook de meest waardevolle bomen, in de tuin van de pastorij, blijven behouden evenals het groene karakter van het binnengebied. De binnenzone wordt opgekuist en krijgt een nieuwe beplanting. De bouwvolumes blijven in verhouding tot de omliggende bebouwing en groene omgeving. Na de voltooiing zal het nieuwe dienstencentrum ruimte bieden aan de huidige verenigingen en nieuwe geïnteresseerde partijen. Op termijn moet het uitgroeien tot een plaats waar iedereen welkom is.