Zoek deze zomer verkoeling op terras Tournée Générale Bar 04 juli 2018

02u49 0 Ekeren In het poortgebouw van het Ekerse kasteel Veltwijck heeft opnieuw een zomerbar haar deuren geopend: welkom bij Tournée Générale Bar.

Bezoekers kunnen er, voor het tweede jaar op rij, een terrasje doen met zicht op het Hof van Veltwijck. De zomerbar is open tot en met 30 september. De uitbaters Jana Guzanova (28) en Steven Morrens (38) zetten in op huisgemaakte ice tea, cocktails, streetfood en mocktails. Daarnaast serveren ze een uitgebreide selectie aan bieren en huisgemaakte limonade. Op de kaart staan eveneens hot dogs, hamburgers en een breed gamma aan artisanaal bereide kroketten. Bij regenweer kan uitgeweken worden naar een ruimte in het zijgebouw. Tournée Générale Bar is elke dag geopend van 12 tot 22 uur.





(FSE)