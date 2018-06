Zebrapad voor school Driehoek 22 juni 2018

Op de rijweg voor de school Driehoek in de Driehoekstraat in Ekeren komt er dan toch een zebrapad. Na de heraanleg van de straat was het zebrapad verdwenen. De school had hierover een vraag gericht aan het Ekerse districtsbestuur. In de districtscollege is de vraag nu goedgekeurd om het zebrapad opnieuw aan te leggen ter hoogte van de school. De beslissing moet nu nog door het Antwerpse college goedgekeurd worden. (FSE)