Woonzorgcentrum Sint-Vincentius start tweede fase nieuwbouwproject Alfons Schryvers

07 december 2018

12u25 0

Eind 2016 werd de eerste fase van het nieuwbouwproject Woonzorgcentrum Sint-Vincentius, aan de Dorpstraat in Ekeren, geopend. In dit deel van de nieuwbouw huist het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf. De tweede fase start begin 2019 met de sloop van de oude gebouwen aan de kant van de Dorpstraat. Later komt er een dagcentrum en assistentiewoningen.

Het Woonzorgcentrum (WZC) Sint Vincentius is in 2014 gestart met grote verbouwingen. Einddoel was een volledig nieuw complex dat plaats moet bieden aan een woonzorgcentrum voor 104 personen, een dagopvang, 20 assistentiewoningen en commerciële ruimtes op de gelijkvloerse verdieping aan de Dorpstraat. Het complex zal aangevuld worden met een ondergrondse parking goed voor 68 parkeerplaatsen. Om het de residenten gemakkelijk te maken werden de bouwwerken opgesplitst in twee verschillende fasen. In een eerste fase werd de achterbouw afgebroken en een nieuwe vleugel langsheen de Frans Lenaertsstraat gebouwd. Dit duurde ongeveer twee jaar. Nu de nieuwe vleugel in gebruik is genomen, wordt begin 2019 gestart met de tweede fase gestart: de afbraak en heropbouw van het gebouw aan de Dorpstraat.

Optrekken nieuwbouw

Het bekende gebouw van het WZC, langsheen de Dorpstraat, wordt afgebroken. Deze afbraakwerken zullen enkele maanden in beslag nemen. Kort na de afbraak starten de eigenlijke nieuwbouwwerken. Bij de constructie zal gebruik gemaakt worden van verschillende ingrepen om zoveel mogelijk energie te besparen. Als laatste onderdeel wordt de binnenruimte aangelegd met beplantingen. Om tijdens de werken het verkeer op de drukke gewestweg (Dorpstraat) niet te hinderen zal het zwaartepunt van de werf zich situeren op het binnengebied van de huidige site. Het werfverkeer zal zo veel mogelijk langs de Molenaarstraat afgeleid worden naar de Kloosterstraat. Het zal ongeveer twee jaar duren voor de tweede fase is afgerond en het complex haar eerste bewoners kan ontvangen. Het hele project kost ongeveer 11,5 miljoen euro waarvan 7,7 miljoen euro subsidie.