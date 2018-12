WinterWakker zorgt voor warme sfeer Alfons Schryvers

17 december 2018

De vierde editie van Winterwakker, in de dreef en binnenpark van het Ekerse kasteel Veltwijck, heeft zijn doel niet gemist. Door de werken in het park, ter hoogte van Villa Geniets, moest de kerstmarkt wel enkele meter verder georganiseerd worden maar dat kon de pret niet bederven. Het werd een ware familiedag met activiteiten voor jong en oud. De traditionele kerstmarkt werd enige jaren geleden al uitgebreid met tal van activiteiten maar plaatselijke verenigingen blijven de belangrijkste leverancier van Winterwakker. Bezoekers konden kennis maken met Wallis zwartneusschapen die nodig zijn om een voldoende warme trui te kunnen breien. Er was opnieuw een vuurton waar bezoekers hun zelf meegebrachte houtblok in konden laten verbranden en zo mee zorgen voor de nodige sfeer. Het district, en het cultuurcentrum 252cc, zorgden voor extra programmatie. Kinderen beleefde dolle pret op een nostalgische de Kramer Zweefmolen, volgens de eigenaar de mooiste en grootste van Nederland. Terwijl ouders gezellig kuierden over de kerstmarkt konden jongeren in verschillende circustenten genieten van muziek, theater en circus.