WinterWakker schiet uit de startblokken Alfons Schryvers

02 december 2018

13u39 0

Met een optreden van het Mystic Fire Theatre, op het Kristus Koningplein, is in Ekeren de aanzet gegeven van het eindejaarsprogramma WinterWakker. De artiesten zorgden letterlijk voor een warm moment in deze koude dagen. Nog tot en met 27 januari staan er 22 verschillende activiteiten op het programma. Het gevarieerde eindejaarsprogramma nodigt bewoners uit om tijdens de winter zoveel mogelijk buiten te komen.

De evenementen zijn een initiatief van het district Ekeren in samenwerking met het Ekerse cultuurcentrum 252cc. Alle activiteiten hebben plaats rond het kasteel Veltwijck. Het zwaartepunt van de activiteiten gebeurt tijdens het weekend van 14 en 15 december. Vrijdag 14 december, om 17 uur, kunnen inwoners gratis film kijken onder een dekentje. De feesttent, in het Veltwijckpark, zal dan getransformeerd worden tot bioscoop. ’s Avonds, om 20 uur, is er in de Sint Lambertuskerk een kerstconcert met het Symfonisch Ensemble Ekeren en Cantando. Onder leiding van Luc Anthonis brengen ze, zowel samen als apart, een afwisselend verwarmend programma met klassieke kerstmuziek, filmmuziek en hedendaagse koorwerken. Zaterdag 15 december, van 13 tot 21 uur, is er een kerstmarkt met verschillende Ekerse verenigingen die in hun kraampjes allerlei producten aanbieden. Hiervoor zal de locatie omgetoverd worden tot een gezellig winterdorp. In dat dorp kunnen bezoekers kennis maken met een voltallige kudde Wallis zwartneusschapen die nodig is om een voldoende warme trui te kunnen breien. Jong en oud kunnen zich uitleven op een nostalgische zweefmolen en speciaal voor jongeren geeft circus Ripopolo verschillende voorstellingen. Tussen 13 en 18 uur gaat een meestersmid aan het werk. Er is opnieuw een vuurton waar bezoekers hun zelf meegebrachte houtblok in kunnen verbranden en zo zorgen voor de nodige sfeer. Speciaal voor de inwoners van Rozemaai en Schoonbroek, die vanaf 1 januari tot het district Ekeren behoren, is er donderdag 20 december om 14 uur in het Ontmoetingscentrum Rozemaai een dansnamiddag met Radio Minerva. Sommige evenementen zijn gratis en voor andere zijn vooraf tickets aan te kopen via www.252cc.be. Daar is ook het volledige programma op terug te vinden.