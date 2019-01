Winkeliers steunen Project One en Oliver Smeyers Alfons Schryvers

Met de overhandiging van een cheque ter waarde van 500 euro heeft “Ekeren Winkeldorp” haar steun uitgedrukt voor de vzw Project One (Pro1). Deze Ekerse vzw is een jonge en unieke non-profit organisatie die zich inzet voor het goede doel. Zij reikt een helpende hand naar personen of groepen die steun zoeken waarbij hun “call for help” dikwijls onbeantwoord blijft. Ook ondersteunt Pro1 groepen of personen die meer aandacht verdienen. Pro1 werd opgericht in juli 2018 door 4 stichters en is tot nog toe zelf bedruipend en wordt gesteund door trouwe sponsors. Door haar nauwe banden met de entertainment- en infotainmentsector brengt deze organisatie haar boodschap d.m.v. events met bekende nationale en internationale artiesten, promofilms, muziekproducties en documentaires van hoog niveau. Het eerste ondersteuningsproject van Project one is een fundraising happening voor mensen met het AutismeSpectrumStoornis (ASS). De hoofdrol in dit gegeven gaat naar de Ekerse zanger Oliver Smeyers.