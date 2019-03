Winkel ‘PVD Verlichting’ wint internationale prijs voor meest unieke binnenhuisverlichting ter wereld Ewelina Verhulst

25 maart 2019

14u47 0 Ekeren Patrik van Daele (53) uit Mariaburg (Ekeren) wint met zijn verlichtingsfabrikant ‘PVD Concept’ de internationale prijs voor design ‘Red Dot Design Award’. Uit 5500 producten werd het binnenhuisverlichting ‘White Line Slot’ verkozen in de categorie ‘lighting design’.

Niet Patrik, maar zijn zonen kregen het idee om de zelfgemaakte LED-verlichting voor binnenhuis in te schrijven voor de wereldbekende designwedstrijd ‘Red Dot Design Award’. “Ik heb er ‘s mee gelachen toen ze het mij vroegen, maar als ze dat wilden doen, ging ik ze niet tegenhouden. Het product ligt er, dus waarom niet”, zegt Patrik. Het was voor hen de allereerste keer dat ze meededen aan zo’n wedstrijd en dan was het ineens raak.

PVD Concept is uitgegroeid naar een vaste waarde in de verlichtingswereld. Patrik zoekt met zijn producten een niche op die uniek is op de markt en slaagt op die manier wereldwijd aan. Zo werkt hij samen met bijna 100 dealers in meer dan zes landen. Zijn talloze projecten kan je terugvinden van Scandinavië tot de Kaaimaneilanden, ten zuiden van Cuba in de Caraïbische Zee.

Alles begon met een hamertje en zijn eerste werkmateriaal dat hij aankocht met zijn spaarcenten op zijn 20ste. Nu, 33 jaar later is zijn product ‘White Line Slot’ verkozen tot de meest unieke binnenhuisverlichting ter wereld.