Wijkwerking Sint Mariaburg levendiger dan ooit Alfons Schryvers

21 januari 2019

11u25 0

In Sint-Mariaburg werd 35 jaar geleden de Wijkwerking Mariaburg vzw (WWM) opgericht. Het waren toen vooral jonge gezinnen die de gezellige sfeer in hun wijk wilden activeren. De vereniging kan rekenen op de steun van de gemeentebesturen van Brasschaat, Antwerpen en het district Ekeren. Sint-Mariaburg was tot in de jaren zestig van vorig eeuw het “hof van plesantiën” van de stedeling. De wijk telde heel wat cafés en hotels, al dan niet met rode lampjes. De Wijkwerking is een pluralistische vereniging die ijvert voor een kind- en mensvriendelijke leefgemeenschap in de wijk Sint-Mariaburg. Elke inwoner van Sint-Mariaburg, en omgeving, kan lid worden. De wijkwerking houdt jaarlijks de Mariaburgse Feesten en heeft een wijkcentrum op het van de Weyngaertplein 38. Daar kunnen inwoners terecht voor een babbel en activiteiten. Daarnaast bezit de vzw ook een eigen documentatiecentrum. Belangrijkste activiteiten die dit jaar op het programma staan zijn themawandelingen en een driedaagse tentoonstelling van amateurschilders die een link hebben met Mariaburg. Tijdens de zomermaanden loopt er een culturele wandelzoektocht. Alle juiste data en het volledige programma zijn te vinden op www.mariaburg.be