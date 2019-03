Wijkteam klist dealer die al vijf jaar actief is Sander Bral

28 maart 2019

14u27 0

Het politiewijkteam van Ekeren arresteerde woensdag een vermoedelijke cannabisdealer ter hoogte van de Rozemaai. De verdachte had net een verkoop afgerond. De man van 21 jaar probeerde nog te ontkomen aan de politie door de vlucht in te zetten, maar kon toch gestopt worden. De dertig gram cannabis die hij op zak had, werd in beslag genomen. Uit verder onderzoek kwam het vermoeden bij de politie dat de man al sinds 2014 actief is als dealer. De verdachte had een adres maar woonde daar niet. De plek waar hij verbleef, kon achterhaald worden en daar werd een huiszoeking verricht zonder resultaat. De vermoedelijke drugdealer is gearresteerd en werd ter beschikking gesteld van het parket.