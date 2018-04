Werken voet- en fietstunnel gestart 14 april 2018

02u29 0

Met enige vertraging zijn in Ekeren de werken gestart voor de aanleg van een fietstunnel tussen de Statiestraat en de Bist. Daarna wordt de spooroverweg Weerstandersstraat afgeschaft. De werken zullen ongeveer een half jaar duren.





De fietstunnel is een project van Infrabel, het district Ekeren en Riolink. Vanuit Sint Mariaburg moeten fietsers in de toekomst maximaal vier minuten omrijden. De tunnel komt in de Statiestraat aan het einde van de perrons langsheen de goederenspoorlijn met een alternatieve toegang naar de perrons en de stationsparking. Een centrale koker, met een flauwe helling tussen de Statiestraat en spoorlijn 12, zorgt ervoor dat er zonlicht kan binnenvallen. Fietsers en voetgangers zijn gescheiden door een aparte strook. Om de veiligheid te verhogen komen er in de Statiestraat, ter hoogte van de fietstunnel nog een verkeersplateau. (FSE)