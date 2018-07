Werken Pastorijveld, Vuurkruisenstraat en Rozemaaiveld starten in 2019 26 juli 2018

02u45 0 Ekeren De districten Antwerpen en Ekeren en Aquafin leggen Pastorijveld, Rozemaaiveld en Vuurkruisenstraat opnieuw aan. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en nieuwe bestrating. De werken starten in het voorjaar van 2019.

De straten in de wijk worden ingericht als zone 30 met snelheidsremmende toegangspoorten, zo goed als overal komen er parkeerstroken aan beide kanten van de weg en enkele verkeersplateaus. Het definitief ontwerp levert een winst op van 46 parkeerplaatsen of een stijging met 49%. Dat gebeurde vooral op vraag van plaatselijke bewoners. In Rozemaaiveld wordt er enkelrichting ingevoerd richting Pastorijveld. Reden is het smalle gedeelte aan het begin van deze straat. Heel Pastorijveld blijft dubbelrichting. Om dit mogelijk te maken, in combinatie met een parkeerstrook aan iedere kant van de straat, zullen de voetpaden zelden breder zijn dan 1,5 meter. Voor de Vuurkruisenstraat ging de voorkeur van de bewoners ook uit naar een enkelrichting in de volledige straat. Zo komt er ruimte vrij om een parkeerstrook aan beide kanten van de straat aan te leggen.





Fietsenstallingen

Na onderzoek bleek de rijrichting van Klein Hagelkruis naar Pastorijveld de beste keuze. Andere verschillen, tussen het voorontwerp en het definitief ontwerp, zijn de bochtstralen. Zeker die voor brandweerwagens, werden nagekeken en aangepast. Er kwamen ook extra fietsenstallingen in Pastorijveld en Rozemaaiveld. Daar waar het kan, komt de openbare verlichting voortaan op een paal, maar op bepaalde plaatsen is enkel een gevelarmatuur mogelijk. De parkeerstrook in het stukje Pastorijveld, vanaf F. Verbieststraat, werd aan de andere kant van de straat ingetekend. Het voetpad aan Pastorijveld werd ingericht met extra bomen en fietsenrekken zonder verlies aan parkeerplaatsen en zonder verlies aan doorgangsruimte voor voetgangers. Nu het definitieve ontwerp klaar is, wordt de bouwvergunning aangevraagd. (FSE)