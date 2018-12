Wandelen langs moderne architectuur Alfons Schryvers

20 december 2018

10u50 0

In Ekeren is de nieuwe wandelbrochure “Moderne architectuur in Ekeren-Centrum” uitgegeven. Liefhebbers kunnen er tijdens een wandeling van 5 kilometer 18 panden van 1920 tot 2010 ontdekken. Voor de realisatie van de nieuwe wandelbrochure sloegen het district Ekeren en architect Jo Van Bouwel opnieuw de handen in elkaar en is een vervolg op de bestaande wandelbrochures “Moderne architectuur Ekeren-Donk en Sint-Mariaburg “. Ook in Ekeren-Centrum is er heel wat moois te vinden. Daarom deze nieuwe brochure zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). “De wandeling start op het Kristus Koningplein en bij elk gebouw geeft de brochure een korte toelichting”. Het is al de zesde wandelbrochure in de reeks. De brochure kost 1 euro en is verkrijgbaar bij 252 cc, Veltwijcklaan 252, Villa Geniets, Veltwijcklaan 31, bibliotheek Driehoek, Driekhoekstraat 43 en de Stadswinkel op de Grote Markt 13 in Antwerpen.