Wandelbrochures herdrukt 19 juli 2018

Door het grote succes heeft het Heemkundig Documentatiecentrum van de Wijkwerking Mariaburg het initiatief genomen om de uitverkochte brochures van sommige wandelingen te herdrukken. Tegen 5 euro per stuk kan men de brochures over de wandelingen 'Oude Mariaburgse hoeves', 'De Sterre' en 'Modernisme tijdens het interbellum' opnieuw aanschaffen. Dat kan elke dinsdagvoormiddag, tussen 10 en 11.30 uur, in het Wijkcentrum aan het Van de Weyngaertplein 38 of door overschrijving van het juiste bedrag op rekening BE90 97908045 4532 van Wijkwerking of ook telefonisch te bestellen via 03/605.73.61. (FSE)