Wandel mee langs villa's uit belle époque 05 april 2018

In het kader van Erfgoeddag 2018, met als thema Kiezen voor Erfgoed, organiseert de Wijkwerking Mariaburg op zondag 22 april twee gratis geleide wandelingen langs zes villa's uit de belle-époqueperiode. Die kregen in 2015 door de Vlaamse regering een voorlopige bescherming als monument. Het betreft typisch eclectische villa's die in de buurt van de Bist eind 1800-begin 1900 als buitenverblijf voor rijke Antwerpenaars gebouwd werden. De eerste wandeling vertrekt om 10.30 uur in het Wijkcentrum, de tweede om 14 uur. In het Wijkcentrum Ekeren kan het publiek vanaf 10 tot 18 uur ook een tentoonstelling over de geschiedenis van deze gebouwen bekijken. De inkom is gratis. (FSE)