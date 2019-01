Wagen en motorfiets frontaal tegen elkaar: motard gewond Sander Bral

09 januari 2019

22u15 0 Ekeren In Ekeren zijn een chauffeur van een personenwagen en een bromfietser frontaal tegen elkaar geknald. De motard is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen moesten getakeld worden.

Op het kruispunt van de Leugenberg met de Slijkweg in Ekeren zijn woensdagavond een bromfietser en een chauffeur van een personenwagen frontaal tegen elkaar gereden. De bestuurder van een Mercedes-Benz wilde links de Slijkweg inrijden op hetzelfde moment dat een motorrijder van de andere kant over de Leugenberg reed. Beide bestuurders konden een aanrijding niet meer voorkomen en het kwam tot een zware klap. De bromfietser werd gewond afgevoerd. Hij was nog bij bewustzijn. De chauffeur van de Mercedes was er minder erg aan toe.

Door de takeling was er minieme verkeershinder op het kruispunt.