Vuilniswagen kantelt op A12 12 april 2018

De afrit Ekeren van de A12 richting Nederland was gistervoormiddag versperd door een ongeval met een vuilniswagen van het bedrijf Vanheede. Het voertuig kwam om een nog onbekende reden op zijn zij terecht en de bestuurder moest zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht worden.





Zwalpen

"Volgens een getuige was er geen andere partij bij het ongeval betrokken", zegt directeur Koen Smits van Vanheede Environment Group. "De getuige zag hoe de vuilniswagen zonder een duidelijke aanleiding begon te zwalpen en uiteindelijk tegen de vangrail knalde om dan om te vallen. Op het eerste gezicht was er geen defect aan het voertuig zelf maar er volgt nog een uitgebreide technische controle." De afrit Ekeren was drie en een half uur versperd. (BSB)