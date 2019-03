Vrouwelijke kunstenaars verzorgen Expo Ceres Alfons Schryvers

11 maart 2019

In het Ekerse cultuurcentrum, 252 cc, organiseerde Jelle Spruyt de tentoonstelling “Expo Ceres”. Op de tentoonstelling zijn werken te zien van 31 beeldende kunstenaars. Stuk voor stuk vrouwen die zich uiten in verschillende disciplines. Ceres was de Griekse godin van de akkerbouw en moederliefde. De in Antwerpen geboren Jelle Spruyt valt moeilijk in een hokje te plaatsen. Zijn interdisciplinaire benadering van materiaal en design, gecombineerd met handwerk, leverden hem op jonge leeftijd al naam en faam op. Op de tentoonstelling zijn werken te zien van Nel Aerts, Naima Aouni, Marie-Sophie Beinke, Fia Ceilen, Helene Claes, Delphine Deguislage, Annea Lyvv Dreisz, Sarah De Wilde, Lot Doms, Chris Gillis, Kati Heck, Charlotte Koopman, Jorinde Krosenbrink, Gitte Le Bruyn, Clara Lissens, Alexandra Leyre Mein, Michele Matyn, Nadia Naveau, Ria Pacquée, Fatinha Ramos, Ann Rikkers, Tina Schott, Nele Tas, Charline Tyberghein, Sietske Van Aerde, Anne Van Boxelaere, Liese Vanhove, Lore Van Roelen, Katleen Vinck, Julia Wlodkowski en V&S. De tentoonstelling, in het kasteel Hof De Bist aan de Veltwijcklaan, loopt nog tot en 5 april en is gratis te bekijken van dinsdag tot en met zaterdag 14u tot 17u.