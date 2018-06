Vrouw en kind op bromfiets aangereden 08 juni 2018

02u41 0

Bij een ongeval tussen een personenwagen en een bromfiets zijn woensdagavond rond vijf uur twee lichtgewonden gevallen. De twee partijen reden over de Leugenberg in Ekeren in de richting van Hoevenen. De wagen reed op de rijbaan, de bromfiets op het fietspad. Ter hoogte van de Plasstraat draaide de bestuurder van de auto af naar rechts waardoor hij de bromfiets en de twee opzittenden aanreed. De bromfietsster van 25 en een kind van twaalf jaar vielen gelukkig niet op de grond maar liepen wel lichte verwondingen op. Ze werden overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis ter controle.





(BSB)