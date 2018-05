Vrouw (40) naar ziekenhuis met messteken 23 mei 2018

Een veertigjarige vrouw uit Ekeren is vrijdagmiddag afgevoerd met verschillende messteken die ze bij haar thuis opliep in de Successiestraat. Aanvankelijk zag het er zeer ernstig uit maar de vrouw mocht het ziekenhuis snel terug verlaten.





Volgens de verklaringen van het slachtoffer werd ze aangevallen door een onbekende man die kwam aanbellen aan de deur.





De politie zette onmiddellijk een actie op poten in de buurt om een mogelijke verdachte te strikken maar die werd niet gevonden. De lokale politie van Antwerpen onderzoekt de zaak.





Het slachtoffer is enkele dagen arbeidsongeschikt door haar verwondingen. (BSB)