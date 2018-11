Vrijwilligers seniorenwerking in de bloemen gezet Alfons Schryvers

22 november 2018

Het Ekerse districtsbestuur heeft haar vrijwilligers, die zich inzetten voor de seniorenwerking, een ontspannende namiddag aangeboden in de Ekerse Theaterzaal. Ongeveer 155 vrijwilligers waren aanwezig. Zij kregen ondermeer een optreden van een geïmproviseerde comedy aangeboden. Daarna volgde nog een receptie. “Deze mensen zetten zich geregeld in voor andere senioren en met deze vrijwilligersnamiddag willen we diegenen bedanken die zich bekommeren om het welzijn van onze Ekerse senioren” zegt districtsschepen voor senioren Paul Bruyninckx (Open Vld). Het district Ekeren telt ongeveer 7.000 senioren en vanaf 1 januari komen er nog enkele duizenden bij door de aanhechting van de wijken Schoonbroek en Rozemaai. Na de voorstelling konden senioren zich inschrijven om regelmatig een digitale nieuwsbrief te ontvangen. Momenteel staat de teller van de inschrijvingen al op 211 wat bewijst dat ook senioren meer en meer gebruik maken van een computer.