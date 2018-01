Vrachtwagen rijdt door betonwand 22 januari 2018

Een vrachtwagenchauffeur is zaterdagavond zwaargewond geraakt nadat hij zijn truck tegen de betonnen vangrail van de A12 stuk reed. Om een nog onbekende reden verloor de man de controle over zijn stuur ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord in Ekeren. Hij reed met zijn vrachtwagen de betonnen zijmuur van de A12 aan flarden. Door de klap kwam zijn cabine los van de oplegger en kwam deze op zijn zijkant op de berm terecht. De chauffeur raakte daardoor zwaargewond en moest afgevoerd worden. (BSB)