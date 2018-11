Voetganger die bus wil halen wordt aangereden Sander Bral

23 november 2018

Op de Ekersesteenweg in Ekeren is donderdagochtend een voetganger gewond geraakt bij een aanrijding. Een bestuurder reed in de richting van de Noorderlaan en reed ter hoogte van Ferdinand Verbistlaan voorbij het groene licht toen plots een jonge man de straat overstak. De bestuurder kon de voetganger niet meer ontwijken en het kwam tot een aanrijding. De jonge man verklaarde achteraf dat hij zijn bus wou halen en daarom het rode licht negeerde. Hij raakte gewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij werd overgebracht naar het Jan Palfijnziekenhuis voor verzorging.